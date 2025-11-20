Müşterinin otomobilini izinsiz alıp hasar veren oto yıkamacıya hapis cezası

Alınan bilgiye göre, 23 Eylül 2024'te bir müşteri, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki spor otomobilini temizlenmesi için kentteki bir oto yıkamacıya bıraktı.

Aracını teslim aldığında motordan farklı sesler geldiğini ve otomobilin hareket etmekte zorlandığını fark eden araç sahibi, durumdan şüphelenerek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yapılan incelemede, iş yeri çalışanı Erkan Ö'nün gece saat 00.30 sıralarında aracı izinsiz aldığı, saat 04.00'e kadar gezdiği ve bu süre zarfında hız denemesi ile drift yaparak yaklaşık 150 bin liralık hasara neden olduktan sonra aracı tekrar otoparka bıraktığı tespit edildi.

Konu yargıya taşındı

Araç sahibinin şikayeti üzerine Erkan Ö. hakkında dava açıldı.

Burdur 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, müşteki ve sanık avukatları katıldı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Erkan Ö'yü "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan önce 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun işleniş şekli ve zararın ağırlığını dikkate alarak artırıma giden heyet, daha sonra uyguladığı yasal indirimlerle sanığın 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.