TRT Haber-AA 20.11.2025 11:44

Elektrik iletim hatlarında kış hazırlıkları hızlandı

Türkiye genelinde yaklaşık 76 bin kilometreyi aşan elektrik iletim altyapısında, özel eğitim almış uzman ekipler tarafından yürütülen kış hazırlıkları hız kazandı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uzman ekipler yüksek gerilim hatlarında bakım ve onarım çalışmalarını helikopter destekli operasyonlarla yürütüyor. Özel bir halatla helikoptere bağlanan sepet içinde görev yapan ekipler, metrelerce yüksekte iletim hatlarındaki arıtıcı, damper, ikaz küresi ve bağlantı elemanlarının değişimini gerçekleştiriyor.

Bakanlığa bağlı Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), iletim şebekesinin kesintisiz ve güvenli işletilmesi için kış öncesi yoğunlaştırdığı çalışmalarda, Türkiye'de ve yurt dışında özel eğitim almış 25 kişilik uzman ekibi görevlendiriyor. Ekipler, 154 bin ile 400 bin volt aralığındaki yüksek gerilim hatlarında dönüşümlü olarak çalışıyor.

Enerji akışı kesilmeden bakım yapılabiliyor

Kış döneminde hatlarda kar ve buz yüküne bağlı risklerin artması nedeniyle sonbahar aylarında hızlandırılan bakım operasyonlarında hava durumu, hat gerilimi ve rüzgar sürekli takip ediliyor. Böylece personel güvenliği ve şebekenin işletme sürekliliği korunuyor.

Uluslararası standartlara göre yürütülen operasyonlarda, enerji akışı kesilmeden bakım yapılabiliyor. Bu yöntem işletme güvenliğini artırırken bakım sürelerini de önemli ölçüde azaltıyor. Bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin bakım, montaj ve onarım operasyonunu başarıyla tamamlayan ekipler, zaman ve iş gücü verimini artırıyor.

"Enerjiyi kesintisiz ulaştırmak, kalkınmanın, bağımsızlığın ve istikrarın temelidir"

Bakanlığın NSosyal hesabından bakım ve onarım çalışmaları hakkında videolu bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Türkiye’nin dört bir yanını saran elektrik iletim hattıyla enerjiyi her an, her koşulda güvenle taşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Helikopter destekli canlı bakım yöntemiyle hatların enerjisini kesmeden arızalara doğrudan ve güvenli şekilde müdahale sağlandığı belirtilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin bakım, montaj ve onarım çalışmasını başarıyla tamamlayarak iletim sürekliliğini, operasyonel verimliliği ve hizmet kalitesini üst düzeye taşıdık. Çünkü bizim için enerjiyi kesintisiz ulaştırmak yalnızca bir hizmet değil; kalkınmanın, bağımsızlığın ve istikrarın temelidir. "

 

