AA 20.11.2025 11:04

Sivas'ta göçük altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları devam ediyor.

[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan risk azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı arama çalışmaları sürüyor.

Bölgede, sahada gözlemlenen olumsuz koşullar nedeniyle gece saatlerinde bir süre ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

Yıldırım'ın bulunduğu bölgede zaman zaman devam eden kaymalar nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

