Duman 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.11.2025 10:52

Diyarbakır'da 5 araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 5 araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

İlçenin kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, minibüs, kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada tır, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Yaralılardan 1'i hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Diyarbakır Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Abartı egzoz kullanan 5 sürücüye 75 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
12:36
Müşterinin otomobilini izinsiz alıp hasar veren oto yıkamacıya hapis cezası
12:32
Türkiye yerli patent başvurularında dünyada ilk 10'a girdi
12:28
Zelenskiy, Rusya'nın Ternopil'e yaptığı saldırıda ölenlerin sayısının 26'ya çıktığını açıkladı
12:32
Tarihi Aktaş Kilise Cami kütüphane olarak hizmet verecek
12:29
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da karla mücadele edecek belediye ekipleri kışa hazır
Erzurum'da karla mücadele edecek belediye ekipleri kışa hazır
FOTO FOKUS
Böcek ailesi ilaçlanan otelde böyle kilitli kaldı
Böcek ailesi ilaçlanan otelde böyle kilitli kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ