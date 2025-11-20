Diyarbakır'da 5 araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

İlçenin kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, minibüs, kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada tır, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Yaralılardan 1'i hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.