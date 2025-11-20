Duman 14.8ºC Ankara
AA 20.11.2025 11:33

İpsala'da 2 ayda 503 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Sınır Kapısı'nda ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 503 kilo 854 gram uyuşturucu ele geçirdi, operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İpsala'da 2 ayda 503 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Türkiye'ye giriş yapmak için İpsala Sınır Kapısı'na gelen E.K. yönetimindeki alüminyum levha yüklü tır, risk analizinde şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada yoğunluk belirlenmesi üzerine narkotik köpeklerle yapılan aramada, çuvallar içinde vakumlanmış 94 paket halinde 172 kilo 855 gram skunk ele geçirildi. E.K. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Mobilya yüklü araçta uyuşturucu

Bir başka operasyonda ise Makedonya vatandaşı S.A. yönetimindeki mobilya yüklü tırda televizyon ünitesi bölümüne gizlenmiş 30 paket halinde 96 bin 796 gram skunk bulundu. Şüpheli sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Boş görünen tırda 234 kilogram uyuşturucu

Arnavutluk vatandaşı E.Z'nin kullandığı tır, Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına geldi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphe ve risk değerlendirmesi sonucu aracı x-ray taramasına sevk etti.

Taramada tırın dorse tabanında yoğunluk tespit edildi.

Dedektör narkotik köpeği "Nero"nun da katılımıyla yapılan detaylı aramada, belirlenen taban bölümü sökülerek kontrol edildi.

Zula olarak tabir edilen alanda 144 paket halinde 234 kilo 203 gram esrar ele geçirildi.

Sürücü E.Z. gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. Tıra ise el konuldu.

Uyuşturucu Sınır Güvenliği
