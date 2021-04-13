Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir taksi durağının önünde meydana geldi.

Taksinin şoförü Murat Ç., aracın anahtarını kontak üzerinde bırakarak ihtiyaç molası için taksi durağına girdi. Bir süre sonra Neşe K., isimli kadın, müşteri gibi taksinin kapısını açarak arka koltuğuna oturdu. Kadının taksiye bindiğini gören Murat Ç., aracına yöneldi. Bu sırada arka koltukta oturan kadın ön koltuğa geçerek aracı kaçırdı.

Yayaya çarptı

Bunu gören taksici ile duraktaki diğer sürücüler Neşe K.'nın kaçırdığı aracı takibe aldı. Pazar yerinin olduğu bir sokağa giren Neşe K., Y.T. isimli yayaya çarparak yoluna devam etti.

Taksiciler önünü kesti

Koordineli bir şekilde aracı takip eden taksi sürücüleri bir süre sonra otomobilin önünü keserek Neşe K.’yı durdurmayı başardı. Araçtan indirilen Neşe K., polis ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, otomobilin çarptığı Y.T’nin ayağının kırıldığı ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

“Telsiz konuşmalarını duydukça güzergah değiştirdi”

Görgü tanığı taksi şoförlerinden Kürşat Kaya, “Şoför arkadaş ihtiyaç molası verirken arka koltuktan ön koltuğa geçen kadın aracı kaçırdı. Pazar yerinde bir yayaya çarpan kadın yoluna devam etti. Biz de sistemden aracın yönünü takip ederek arkadaşlara aracın konumunu telsizden bildirdik. Kadın da araç içerisinden telsiz konuşmalarını duyduğu için sürekli güzergah değiştirdi. En sonunda kadını yakalayarak polise teslim ettik" dedi.

"Aracın önünü kestim”

Taksiyi kaçıran kadının önünü kestiğini ifade eden Kerem Akınsu ise, “Duraktaki sürücüler tarafından aracın kaçırıldığına yönelik önce anons geldi ve ardından da konum belirtildi. O sırada otomobil tam benim aracımın önünden geçti. Kullanan bir kadındı. Ben aracı takibe alarak gittiği yönün ters istikametine gidip önünü kestim. Diğer arkadaşlar da arkadan gelip aracın geçişini önledi. Ardından polis ekipleri geldi ve kadını onlara teslim ettik” diye konuştu.

Aracın kaçırılma anı kamerada

Öte yandan kadının aracı kaçırması ve sürücülerin yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; kaldırımda yürüyen kadın, bir anda taksiye yöneliyor. Araka koltuğa oturan ve kısa bir süre sonra ön koltuğa geçen kadın otomobili kaçırıyor. Kadının taksiyi kaçırdığını gören taksiciler de duraktan çıkarak aracı takibe alıyor.