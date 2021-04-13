İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerden M.A'nın, 3 kilo 900 gram sentetik uyuşturucuyu otomobil yedek parçası satan bir işletmeden satın aldığı şanzımanın içerisine gizleyip kendi adına kargoyla kente gönderdiğini belirledi.

3 kişi tutuklandı

Mezitli ilçesindeki bir kargo firmasına ait şubeden kargoyu teslim alan şüpheliler M.A, F.D. ve A.Y.S'yi takip eden ekipler, Menderes Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı yakaladı, şanzımanda 3 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.