Kargoyla gönderilen şanzımanın içinden uyuşturucu çıktı
Mersin'de, kargo aracılığıyla gönderilen şanzımanın içinde 3 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerden M.A'nın, 3 kilo 900 gram sentetik uyuşturucuyu otomobil yedek parçası satan bir işletmeden satın aldığı şanzımanın içerisine gizleyip kendi adına kargoyla kente gönderdiğini belirledi.
3 kişi tutuklandı
Mezitli ilçesindeki bir kargo firmasına ait şubeden kargoyu teslim alan şüpheliler M.A, F.D. ve A.Y.S'yi takip eden ekipler, Menderes Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı yakaladı, şanzımanda 3 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.