Hoca Gıyasettin Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişilerin barınmak için kullandığı metruk binanın üst katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.