Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 08:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te metruk binada yangın
İstanbul Fatih'te iki katlı ahşap yapılı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Hoca Gıyasettin Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişilerin barınmak için kullandığı metruk binanın üst katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
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