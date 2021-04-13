Kentte yaklaşık 3 bin 200 davulcu, maniler eşliğinde 962 mahalleyi dolaştı.

Davul sesiyle sahura kalkan bazı vatandaşlar balkondan davulculara bahşiş verdi.

Davulcu Fikir Çığıcı, Kahramanmaraş'tan geldiğini ve yaklaşık 40 yıldır Fatih'te bu görevi yerine getirdiğini söyledi.

Davulculuğun aile geleneği olduğunu belirten Çığıcı, "Babamdan bu görevi ben devraldım, şimdi de çocuklarımız bizimle beraber çalıyor. Bütün davulcular Ramazan ayında birkaç kuruş kazanarak çorba parası elde etmeye çalışıyor. Bir aylığına İstanbul'a geldiğimiz için arabada kalıyoruz. Dilerim bu Ramazan ayı güzel geçer." ifadelerini kullandı.