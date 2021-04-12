Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğrad: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ege Denizi'nde, Güneş Adası açıklarında bir şişme lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.
Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 55 göçmen, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.
Düzensiz göçmenlere giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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