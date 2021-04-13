Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 07:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3'ü Suriye, 4'ü Irak vatandaşı olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalandı.
Terörle Mücadele ekipleri tarafından, DEAŞ terör örgütünün Adana'daki faaliyetlerinin tespit ve deşifresi için çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Evlerin kapıları koçbaşıyla kırılarak içeri girildi.
Operasyonda 3'ü Suriye ve 4'ü Irak vatandaşı olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki dijital malzemelere de el konuldu.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 08:13
- 07:32
- 07:44
- 07:22
- 05:56
Sıradaki Haber
Sağlık çalışanları ilk sahurunu görev başında yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz