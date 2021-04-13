Terörle Mücadele ekipleri tarafından, DEAŞ terör örgütünün Adana'daki faaliyetlerinin tespit ve deşifresi için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Evlerin kapıları koçbaşıyla kırılarak içeri girildi.

Operasyonda 3'ü Suriye ve 4'ü Irak vatandaşı olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki dijital malzemelere de el konuldu.