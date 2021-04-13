İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 28 Mart-6 Nisanda 13 ayrı bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığına yönelik çalışma başlattı.

Hırsızlıkların olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının K.U. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.