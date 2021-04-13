Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'deki bisiklet hırsızı yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Osmaniye'de güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri son 10 günde 13 bisikleti çalan hırsızı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 28 Mart-6 Nisanda 13 ayrı bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığına yönelik çalışma başlattı.
Hırsızlıkların olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının K.U. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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