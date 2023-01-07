Kentte dün akşam başlayan kar yağışının ardından Üçevler Bölgesi'ndeki grup köy yolu kapandı.

Bölgeye yönlendirilen Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolu kardan temizledi.

[Fotoğraf: AA]

"Gece gündüz çalışmamız devam ediyor"

İl Özel İdaresi Ekip Şefi Fehim Karakaya, gazetecilere, kardan dolayı 10 köy 21 mezraya ulaşımın sağlandığı yolun kapandığını söyledi.

Yolu açarak bütün köylere ulaşımı sağladıklarını belirten Karakaya, "Bütün köy yollarımızı açtık. Gece gündüz çalışmamız devam ediyor. Vatandaşlarımız mağdur olmaması yolları açık tutmaya çalışıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Muş-Diyarbakır kara yolunun Yamaç köyü mevkiinde de sis ve buzlanma nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bir otomobil şarampole yuvarlandı.

Jandarma ekipleri bölgede önlem alarak araçların kontrollü geçişini sağladı.