Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 22 Aralık 2022 ile 5 Ocak 2023 arasında asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında, 562 bin 203 genel bilgi tarama (GBT) sorgulaması sonucu 1840 kişi yakalandı. Şüphelilerden 362'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş uygulamalarında 274 bin 511 araç kontrol edilirken, çalıntı 16 araç bulundu. Uygulamalarda 67 motosiklet ve 50 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 2 bin 301 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Uygulamada ayrıca 1809 paket kaçak sigara, 75 ruhsatsız tabanca, 550 fişek, 30 kurusıkı tabanca, 26 belgesiz av tüfeği, 10 ruhsatlı tabanca ile 114 kesici ve delici alet ele geçirildi.