Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 14:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta sosyal konut heyecanı: İlk kuralar çekildi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta inşa edilecek 3101 konuttan 1820'sinin hak sahipleri belirlendi.
Uygun şartlarda ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların başvuru yaptığı sosyal konutlarda, kura çekiminin adresi bu kez Kahramanmaraş oldu. 3 bin 101 konut için 48 bin 54 kişinin başvuru yaptığı Kahramanmaraş'ta kura çekimine ilgi oldukça yoğundu.
Vatandaşların heyecanla takip ettiği kura çekimi, noter huzurunda yapıldı.
Kahramanmaraş merkez ve Elbistan ilçesine yapılacak 1820 konutun sahibi belirlendi.
Pazar günü ise Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerinde inşa edilecek 1281 konut için kura çekimi yapılacak.
Etiketler: Kahramanmaraş Sosyal Konut Projesi TOKİ
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