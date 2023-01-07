Uygun şartlarda ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların başvuru yaptığı sosyal konutlarda, kura çekiminin adresi bu kez Kahramanmaraş oldu. 3 bin 101 konut için 48 bin 54 kişinin başvuru yaptığı Kahramanmaraş'ta kura çekimine ilgi oldukça yoğundu.

Vatandaşların heyecanla takip ettiği kura çekimi, noter huzurunda yapıldı.

Kahramanmaraş merkez ve Elbistan ilçesine yapılacak 1820 konutun sahibi belirlendi.

Pazar günü ise Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerinde inşa edilecek 1281 konut için kura çekimi yapılacak.