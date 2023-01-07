Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 16:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Yol çöktü, dere yatağına düşmekten son anda kurtuldu
Rize’nin Çayeli ilçesinde bir vatandaş, yolun çöktüğünü fark ederek dere yatağına düşmekten son anda kurtuldu.
Çayeli'nde Şairler Deresi'nin debisi şiddetli yağmurunda etkisiyle arttı. Suyun akış şiddetinin artmasıyla, derenin yanındaki asfalt yolun bir kısmı çatlayarak koptu.
O esnada oradan geçen bir vatandaş ise kopan yol ile birlikte dere yatağına düşmekten son anda kurtuldu.
Vatandaşın kopan yoldan kaçtığı anlar ise bir başka vatandaş tarafından kaydedildi.
Etiketler: Rize
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