Çayeli'nde Şairler Deresi'nin debisi şiddetli yağmurunda etkisiyle arttı. Suyun akış şiddetinin artmasıyla, derenin yanındaki asfalt yolun bir kısmı çatlayarak koptu.

O esnada oradan geçen bir vatandaş ise kopan yol ile birlikte dere yatağına düşmekten son anda kurtuldu.

Vatandaşın kopan yoldan kaçtığı anlar ise bir başka vatandaş tarafından kaydedildi.