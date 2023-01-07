Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydfana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Mustafa Koç idaresindeki hafif ticari araç, Yeşilyurt-Tokat kara yolu Karacaören köyü yakınında Servet Kaşıkeman yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Tuğba Koç, Halil İbrahim Koç, Hacı Aslan Koç, Salice Kaşıkeman ve Sefa Kaşıkeman yaralandı.
Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Salice Kaşıkeman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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