Haber Giriş: Kaynak: DHA
Muş'ta tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Muş'ta dün gece etkili olan kar yağışı ve tipide yaklaşık 4 saat mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.
Muş'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, tipiyle birlikte ulaşımı olumsuz etkiledi.
Merkeze bağlı Ilıca köyü yakınlarında saat 23.00 sıralarında iki araçta bulunan 3 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, İl Özel İdaresinin iş makinelerinin desteğiyle bölgeye ulaştı. Ekipler, yaklaşık 4 saat sonra mahsur kalanları kurtardı.
Etiketler: Tipi Muş Kar yağışıSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 14:54
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