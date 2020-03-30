Haber Giriş: Kaynak: AA
Bayburt'ta 2 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bayburt merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bayburt Valiliğinin internet sitesinden yapılan duyuruda, merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köylerinde, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı kaydedildi.
Etiketler: Bayburt karantina covid 19 Aşağıçimağıl OrtaçimağılSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 13:38
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