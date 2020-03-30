Haber Giriş: Kaynak: AA
Alanya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 61 kişiye yasal işlem
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 61 kişiye yasal işlem yapıldı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülke genelindeki koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimlerini artırdı.
Ekipler, kumar oynayan 9, evde parti düzenledikleri tespit edilen 7, amatör balıkçılık yapan 3, sahilde gezen 4, piknik yapan 37 ve "emre itaatsizlik" yapan bir kişinin olduğu toplam 61 kişi hakkında yasal işlem yaptı.
Denetimlerin sıkı şekilde süreceği belirtildi.
Etiketler: yasal işlem koronavirüs tedbirleri alanyaSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 13:37
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