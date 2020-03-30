Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'ta 3 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta 3 köy ve 1 mahalle, yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde karantina altına alındı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı köyler ve bir mahallenin karantina altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dağpınar Beldesi Merkez Mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü ile Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü karantinaya alınmış olup belirtilen yerleşim yerlerine giriş çıkışlar durdurulmuştur."
Etiketler: koronavirüs önlemleri KarsSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 17:37
Sıradaki Haber
Kendini polis olarak tanıtan şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz