İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ilçeye bağlı Güzelkent köyünde köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu, olayın 24 Kasım'da gerçekleştiği, 3 kişinin kendilerine ait kangal cinsi 3 köpeği dövüştürüp kayda aldıkları ve 2 köpeğin bir köpeği öldürdüğü tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.