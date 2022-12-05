Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 07:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta köpekleri dövüştürerek kayda alan 3 kişi gözaltında
Muş'un Varto ilçesinde köpek dövüştürerek cep telefonuyla kayda alan 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ilçeye bağlı Güzelkent köyünde köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırma sonucu, olayın 24 Kasım'da gerçekleştiği, 3 kişinin kendilerine ait kangal cinsi 3 köpeği dövüştürüp kayda aldıkları ve 2 köpeğin bir köpeği öldürdüğü tespit edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Muş Köpek Cep Telefonu
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