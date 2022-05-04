Türkiye’nin en büyük ovalarından birine sahip olan Muş’ta açan laleler güzel görüntüler oluşturuyor.

İtalya, Portekiz, Gürcistan, Azerbaycan ve Fas’tan gelen yabancı uyruklu 20 genç, Muş Ovası’nda doğal olarak açan laleleri ziyaret etti.

İlk defa doğal bir lale bahçesine gelen yabancı uyruklu gençler, fotoğraf çekerek doyasıya eğlendi.

Muş Lalesi’ni görmek için geldiklerini belirten Azerbaycanlı Cemile Fetullahzade, gelmeye değer olduğunu ve çok eğlendiklerini söyledi.

15 günlük ömürleriyle görenleri kendine hayran bırakan lalelerin soğanlarının toplanması ve taşınması yasak.