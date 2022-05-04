Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 10:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
İstanbul'da bir motosikletli tek teker üzerinde ilerleyerek hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde ilerleyen üç motosikletliden biri, motosikletinin ön tekerini havaya kaldırdı.
Yaklaşık 100 metre tek teker üzerinde plakasız motosikletiyle ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye soktu.
O anlar trafikte seyreden bir otomobilden cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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