İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin, kaçak tütünden ürettikleri sigaraları internet üzerinden ve tütün satan iş yerleri vasıtasıyla piyasa süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yapıldı

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kaçak sigara imalatı yapan 5 şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, depo olarak kullanılan bir adrese baskın düzenledi.

Baskında 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 5 ton kıyılmış halde tütün, milyonlarca adet makaron, 3 adet sigara dolum makinesi, 2 adet kompresör ve kaçak sigara satışından elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi.

Yakalanan 5 zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.