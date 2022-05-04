Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 09:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Asansörde mahsur kalan iki çocuk kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Avcılar'da dört katlı bir binanın asansöründe mahsur kalan iki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katından asansöre binen Sefa ile Poyraz Kalebaş kardeşler, kapısı açılmayan kabinde mahsur kaldı.
Durumu fark eden yakınları itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çocukları kurtarmak için çalışma başlattı.
Yakınları endişe içerisinde gelişmeleri izlerken, bina sigortasının kapatılmasına karar verildi.
Uzun süren çalışmaların ardından iki kardeş kurtarıldı.
Çocuklarına kavuşan aileler ise rahat bir nefes aldı.
Etiketler: İtfaiye
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