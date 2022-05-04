Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 09:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Batı Akdeniz'in için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, gün sonuna doğru bölgede etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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