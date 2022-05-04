UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale travertenleri, şifa kaynağı kırmızı suyu ile Karahayıt ve tarihi yapılarıyla Pamukkale her dönem revaçta. Özellikle hafta sonu ile birleşen Ramazan Bayramı boyunca hem yaşamlarını kentte sürdüren hem de şehir dışından gelenlerin tercihi Pamukkale oldu.

Dünyaca ünlü travertenleri görmek ve şifalı sularla dolu havuzlara girmek için gelen yerli ve yabancı turistler Pamukkale’yi tercih etti. Pamukkale’nin yeni buluşma noktası olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı da rağbet gören yerlerden oldu.

Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı unvanına sahip olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı da on binlerce turisti ağırladı. Dağ kızağı, zipline gibi bölümleriyle macera severlerin gözdesi olan Seyir Tepesi, kenti farklı bir açıdan görmek isteyenlerin de uğrak noktası oldu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin hem tarihi hem de doğal güzelliklerin bulunduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Pamukkale’miz her dönem olduğu gibi yerli ve yabancı turistleri ağılıyor. Pamukkale travertenlerini yanı sıra termal şifalı suları ve Seyir Tepesi ile Pamukkale her zaman görülmeye değen bir ilçe konumunda. Seyir Tepesi Şehir Ormanı ise hem muhteşem Denizli manzarası, hem de 7’den 70’e herkesin farklı zaman geçirebileceği bölümleriyle misafirlerini ağırlıyor. Pamukkale her mevsim güzelliğini cömertçe bizlerle paylaşıyor. Yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerle Denizli’mizde yaşayan herkesi Pamukkale’mizde misafir etmekten onur duyacağız."