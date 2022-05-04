Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 03:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de trafik kazasında 8 kişi yaralandı
[Fotoğraf: iHA]
İzmir'in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
U.G'nin kullandığı otomobil ile İ.B. idaresindeki otomobil Şakran Mahallesi Bölük kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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