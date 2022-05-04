Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 02:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
G.Ö’nün kullandığı yolcu otobüsü, İzmir-İstanbul otoyolu Kırkağaç ilçesi geçişinde Ş.K. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan ve hafif yaralanan N.A, Ö.A., H.A., Ş.A. ve T.A. ilk müdahalenin ardından Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan otobüs şoförü G.Ö'nün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
Son Haberler
- 01:39
- 01:36
- 01:20
- 01:12
- 01:09
Sıradaki Haber
İstanbul’da 582 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz