Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 01:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul’da 582 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 582 düzensiz göçmenin yakalandığı açıklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere ilimiz genelinde 327’si Afganistan, 140’ı Pakistan, 24’ü Bangladeş, 21’i Suriye ve 70’i diğer ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği kaydedildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İstanbul
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