Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 01:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da otomobille motosiklet çarpıştı:1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücünün hayatını kaybettiği kazada, biri çocuk 4 kişi de yaralandı.
Uygar K.'nın kullandığı otomobil ile Yılmaz Ersüngü yönetimindeki motosiklet, Akarca Mahallesi Şehir Nihat Oran Caddesi'nde çarpıştı. Savrularak aydınlatma direğini deviren otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.
Yaralanan sürücüler ile otomobildeki biri çocuk 3 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Ersüngü, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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