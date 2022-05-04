Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 03:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otoyolda yanan hurda yüklü tır kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'ın Erzin ilçesinde hareket halindeyken alev alan tır, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tır sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, araç kullanılmaz hale geldi.
Erzin- İskenderun arasındaki otoyolda meydana gelen olayda, İskenderun istikametine giden Süleyman Temiz yönetimindeki hurda yüklü tır, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Yanmaya başlayan aracı görenler sürücüyü uyarınca Temiz, aracı sağa çekerek itfaiyeye haber verdi. Araç kısa sürede alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu yangında tır kullanılamaz hale geldi. Olay nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolda trafik akışı, yangının söndürülmesiyle normale döndü.
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