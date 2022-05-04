Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 03:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksiyi kaçırdı, 5 araca çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA (arşiv)]
İzmir’in Bornava ilçesinde durakta sıra bekleyen taksiyi kaçıran şüpheli, güvenlik kamerasına takıldı. Taksiyi çalan şüpheli 5 araca çarpmasıyla 2 kişiyi yaraladı.
Ege Üniversitesi Hastanesi'nin önünde meydana gelen olayda, E.D. durakta sıra bekleyen taksiyi kaçırdı.
Olayı gören taksiciler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri şüpheli E.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Taksi ile kaçan E.D. Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 5 araca çarptı.
Şüpheli E.D.’nin çarptığı araçta bulunan Ozan A. ile Kadir B.’nin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli E.D.’nin polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Etiketler: Taksi Trafik Kazası İzmir
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