Edirne'de Erol Karaağaç idaresindeki otomobil, Mehmet Sürer'in kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Otomobil daha sonra kavşaktaki yön tabelasına çarparak durdu.

Meydana gelen kazada aynı aileden Yasemin Sürer, Nur Sürer ve Elif Nur Sürer yaralandı.

112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından yaralan 3 kişiye yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Alkol ölçümü yapan polis ekipleri, sürücü Erol K’nın 3,20 promil alkol aldığını tespit etti. Alkolü sürücü, kazayı nasıl yaptığını hatırlamadığını söyledi.