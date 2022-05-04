Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, yaptıkları aramada, 323 sentetik hap ile 182 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Otomobilde bulunan İ.T. ve M.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Afyonkarahisar Narkotik Uyuşturucu
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