Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muş kırsalında toprağa gömülü 12 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Muş'un Hasköy ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette 12 kilogram patlayıcı madde ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar Operasyonu kapsamında Hasköy kırsalında toprağa gömülü halde 12 kilogram patlayıcı madde ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu patlayıcı maddenin kontrollü bir şekilde yerinde imha edildiği, bölgede operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.
Etiketler: Muş
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