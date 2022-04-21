Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Başakşehir'de otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Başakşehir'de tıra arkadan çarpan otomobilde yolcu koltuğunda bulunan Öykü K. hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Başakşehir, Kuzey Marmara Çevre Otoyolu Mahmutbey yönünde meydana gelen kazada, Ozan T.'nin kullandığı tıra, arkasından gelen otomobil çarptı.
Otomobilin ön kısmı tırın altında sürüklendi. Sürücü ve yan koltuktaki kadın yolcu araç içinde sıkıştı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içinden çıkartılan Öykü Koçali'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Koçali'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Durumu ağır olan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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