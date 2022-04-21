Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beykoz’da İETT otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Beykoz’da kaza yapan İETT otobüsünün sürücüsü ile 5 yolcu yaralandı.
Barış Manço Caddesi'nde seyir halindeki S.S.A’nın kullandığı İETT otobüsü, Kanlıca Mezarlığı civarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direklerine çarptı.
Daha sonra yoldan çıkan otobüs, ağaçlık alanda bulunan kayalara çarparak durabildi. Kazada otobüs şoförü ile araçta bulunan 5 yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: İstanbul İETT Trafik Kazası Otobüs
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