Türkiye
Muğla'da yolcu otobüsü yandı03 Ekim 2019 Perşembe 09:46 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 10:18
Muğla'da yolcu otobüsünde çıkan yangın, yolcular tahliye edildikten sonra söndürüldü.
Sakarya-Marmaris seferini yapan İhsan Çelik idaresindeki yolcu otobüsünden, Ula-Akyaka yolu Sakar rampası mevkisinde duman çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, otobüsü durdurarak 11 yolcuyu tahliye etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.
Kaynak: AA
Etiketler: yolcu otobüsü yangın Muğla itfaiye