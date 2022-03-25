Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Menteşe ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Doğanköy Mahallesi Kadirler Sokak'taki bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiyeden yardım istedi.
Ekiplerce söndürülen yangın sonrası evde hareketsiz bulunan Özgül Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Özdemir'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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