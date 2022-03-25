Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, örgütün TSK'daki gizli yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen, 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen emniyet ekipleri, Konya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, zanlılardan 6'sını yakaladı.

Gözaltına alınan 6 kişi emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.