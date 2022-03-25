Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
9 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Konya merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 6'sı yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, örgütün TSK'daki gizli yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen, 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen emniyet ekipleri, Konya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, zanlılardan 6'sını yakaladı.
Gözaltına alınan 6 kişi emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Konya FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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