Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da yakınını defnederken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yakınının cenazesini defnettiği sırada mezarda kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.
Dereköy Mahallesi'nde hayatını kaybeden Adem İhtiyaroğlu için mahalle mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.
Törene katılan Ali Saltan, akrabası İhtiyaroğlu'nun defin işlemi sırasında fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Saltan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Saltan'ın cenazesi aynı mezarlıkta toprağa verildi.
Etiketler: Muğla
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