Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 22:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen ile Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, Foça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Bottaki 19 düzensiz göçmen kurtarılırken ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de yakalandı.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında da lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 40 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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