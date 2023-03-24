Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da yeniden sağanak etkili oluyor
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetmişti. Şanlıurfa'da sağanak yeniden etkili oldu.
İlçede akşam etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı evlerde de su baskını oluştu.
Belediye ekipleri, sağanakla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
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