Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetmişti. Şanlıurfa'da sağanak yeniden etkili oldu.

İlçede akşam etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı evlerde de su baskını oluştu.

Belediye ekipleri, sağanakla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.