Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de 5 katlı binada yangın
[Fotograf: AA]
İstanbul Kadıköy'de 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fikirtepe Kanyon Sokak'taki binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını bitişikteki binalara sıçramadan söndürdü.
Ev sahibi yaşlı çiftin, yangın sırasında binada olmadığı öğrenildi. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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