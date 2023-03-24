Şemsi Paşa Camii namı diğer Kuşkonmaz Camii, Üsküdar’da bulunan 443 yıllık bir cami. Denizin kıyısından gelenleri selamlayan bu eşsiz eser, hikayesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Şemsi Ahmet Paşa, Mimar Sinan'ın yanına öyle bir taleple gider ki mimarbaşı kariyerindeki en sıra dışı istekle karşı karşıya kalır:

"Bana öyle bir cami yap ki üstüne kuşlar konmasın. Hatta tepesinde bile uçmasınlar. Yanına yöresine zinhar uğramasınlar."

Bir rivayete göre, kuş konmayan cami isteğinin arkasında paşanın temizlik takıntısı, bir başka rivayete göre de kuş fobisi var.

Rüzgarların çarpıştığı noktada inşa edildi

Mimar Sinan bu alışılmadık isteği gerçekleştirmek için çalışmalara hava akımlarını inceleyerek başlar. Çünkü kuşların hava akımları sayesinde uçabildiğini bilir.

Büyük mimar, uzun uğraşlar sonucu rüzgarların çarpıştığı noktayı bulur. Camiyi, Üsküdar’da boğazın Marmara’ya açıldığı yerde, üç denizin kesiştiği ve rüzgarların çarpıştığı bir noktada inşa eder...

Şemsi Ahmet Paşa, çok istediği camisinin bitimini göremeden hayata gözlerini yumdu. Türbesi, bugün caminin avlusunda bulunuyor.

Üsküdar’ın simgelerinden olan Şemsi Paşa Cami, ramazan ayında en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Ufuk Özentaş