İl Milli Eğitimi Müdürlüğünden yapılana açıklamaya göre İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, eğitim ve öğretimini yeniden başlayacağı Pütürge ve Doğanyol ilçelerini ziyaret etti.

Özdemir 27 Mart’ta eğitim öğretim faaliyetlerinin başlayacağı Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde ziyaret ederek Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile okullarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılan öğrencileri çadırlarında ziyaret eden Özdemir, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Daha sonra okullarda incelemede bulunan Özdemir, öğrencilerin ihtiyaçlarının ve eksiklerinin giderilmesi noktasında destek sundu.

''Eğitimin kesintisiz sürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz''

Açıklamada görüşlerini yer verilen Özdemir, Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol, Kale, Yazıhan ve Darende ilçelerinde eğitim ve öğretime başlanacağını belirterek, "Depremin ilk haftalarından bu yana tüm imkanlarımızı seferber ederek, çocuklarımızın psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmeleri için çalışmalar yaptık. 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezlerimizi açmaya başladık. Şu anda Malatya genelinde 101 alanda eğitim öğretimi sürdürüyoruz. Okul öncesinden başlayarak, lise son sınıfa kadar öğrencilerimiz eğitim öğretime devam etmektedir. 27 Mart’ta 8 ilçemizde eğitim öğretime tam olarak başlamayı planlıyoruz. Çocuklarımızın eğitiminin kesintisiz sürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.