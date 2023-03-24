Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 15,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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