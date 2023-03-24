Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 15,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.