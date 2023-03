Bakan Çavuşoğlu, Karakoyun Mahallesi'ndeki ziyaretlerinin ardından cuma namazını tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisi'nde kıldı.

Namazın ardından Balıklıgöl yerleşkesini gezen Çavuşoğlu, selden etkilenen gölde incelemede bulundu, balıklara yem attı, çevredekilerle sohbet etti.

Çavuşoğlu, burada gazetecilere, selden etkilenen bölgeleri gezdiğini, çalışanlara kolaylık, esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunduğunu söyledi.

''Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız''

En başından beri devletin sahada olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu buradan ayrılmadı desek yeridir. Cumhurbaşkanımız bizzat takip etti. Tüm askerimiz, polisimiz, kurumlarımız, itfaiye, AFAD, tüm belediyelerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Ödemelerimiz başlamış zaten, ilk başta her afette olduğu gibi can suyu. Daha sonra hasarların da ödendiğini sayın Valimiz dün akşam anlatmıştı. Bu sabahki brifingde daha net biçimde gördük. Biz de dış politikadan fırsat buldukça sahada vatandaşlarımızın yanına iniyoruz, bir sorunu varsa dinliyoruz, geçmiş olsun dileklerinizi iletiyoruz. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum."